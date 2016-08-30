СМИ: пять человек погибли и 11 ранены в теракте на юге Багдада

КАИР, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Пять человек погибли и 11 пострадали во вторник в результате теракта в столице Ирака. Об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, смертник подорвал себя вечером на оживленном перекрестке в районе Эль-Иалям на юге Багдада. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.