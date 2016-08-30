Постпред Великобритании при ООН: власти Сирии скрыли часть арсенала химического оружия

ООН, 30 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Великобритания убеждена в том, что правительство Сирии "с большой долей вероятности" скрыло от международного сообщества часть своего арсенала химического оружия. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт, направляясь на встречу Совета Безопасности всемирной организации.

Члены СБ за закрытыми дверями обсуждают доклад совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), эксперты которой по итогам проведенного в Сирии расследования возложили ответственность за два случая применения отравляющих веществ на правительственные войска. Как заявил Райкрофт, Лондон считает необходимым ввести санкции против Дамаска, а также добиться привлечения виновных в химических атаках к правосудию.

Дипломат также обратил внимание на другой доклад, подготовленный ОЗХО в июле, в котором указывается на "пробелы, несоответствия и расхождения", в декларации, предоставленной Сирией при вступлении в организацию в 2013 году. Кроме того, по словам британского постпреда, власти Сирии недостаточно сотрудничали с ОЗХО.

Райкрофт утверждал, что "сирийский режим не предоставил запрошенную информацию" экспертам, а в тех случаях, когда делал это, совместная миссия ООН и ОЗХО "поставила под сомнение" изложенные Дамаском сведения. "Это позволяет нам полагать, что Сирия с большой долей вероятности пытается сохранить потенциал в сфере химического оружия, и мы, скорее всего, и в дальнейшем увидим использование токсичных химикатов как оружия", - сказал дипломат. По его словам, поведение сирийского правительства демонстрирует, что оно "не готово серьезно относиться к своим международным обязательствам или следовать международному праву".

Он напомнил, что Совбез, принимая решение о начале расследования химических атак, договорился принять меры по главе VII Устава ООН в случае повторения подобных инцидентов. Райкрофт высказался за совместную работу членов СБ "в рамках установленных международных механизмов", чтобы обеспечить правосудие за применение отравляющих веществ. По его словам, Лондон будет добиваться от Совета Безопасности "введения санкционного режима и (привлечения виновных к) ответственности в рамках международных правовых механизмов".

Великобритания и Франция будут добиваться от Совета Безопасности ООН введения санкций в отношении ответственных за химические атаки в Сирии, заявили дипломаты обеих стран.

"То, что мы будем изучать, это введение санкционного режима и некоторая форма ответственности (за химические атаки - прим. корр. ТАСС) в рамках международных правовых механизмов", - сказал дипломат.

Аналогичную позицию высказал и постпред Франции Франсуа Делаттр. По его словам, Париж выступает за "быстрый и сильный ответ" со стороны Совета Безопасности, который будет предусматривать продление полномочий совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия, которая расследовала инциденты, а также "введение санкций против тех, кто несет ответственность за эти действия, которые являются военным преступлением и преступлением против человечности". "Нам нужна резолюция, и нам нужна резолюция, способная "укусить", - сказал Делаттр.

По его словам, борьба с распространением оружия массового уничтожения - это приоритетная задача, ради которой члены Совбеза должны преодолеть "все разногласия по Сирии". "Поэтому всем членам СБ критически важно объединить силы", - добавил он.

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