СМИ: в Сирии погиб офицер иранского Корпуса "стражей исламской революции"

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ТЕГЕРАН, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Офицер иранского Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ - прим. ТАСС) Ахмад Голами погиб во вторник в Сирии. Об этом сообщает Fars News Agency.
По его данным, в ходе одного из боестолкновений с террористами под Алеппо Голами получил тяжелые ранения и через несколько часов скончался.
Погибший иранский офицер был ветераном войны с Ираком (1980-88 гг), в начале которой занимал должность заместителя командира 10-й дивизии КСИР "Сайедольшохада". Позднее он командовал 110-й отдельной бригадой КСИР имени шахида Боруджерди.