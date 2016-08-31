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Американский военачальник: США надо наладить нормальные рабочие отношения с РФ и КНР

Международная панорама
31 августа, 2:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
У США сейчас есть ощущение, что "наши (российские и американские) намерения кажутся во многом разными", уточнил Уолш
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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенным Штатам необходимо выстроить нормальные рабочие отношения и с Россией, и с Китаем. Такую позицию изложил во вторник, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, заместитель командующего Корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Роберт Уолш.

"Мы должны выстроить отношения с Китаем правильным образом, но нам (также) нельзя допускать выстраивания неправильным образом отношений с Россией", - подчеркнул американский военачальник. Он охарактеризовал Китай как "конкурента (США) в Тихоокеанском регионе". При этом генерал пояснил, что принимает во внимание прежде всего "то, как растет экономика" КНР. "С другой стороны, Россия представляет собой экономику, которая по размерам меньше (Китая)", - отметил Уолш.

Кроме того, продолжал он, у Вашингтона вызывают тревогу многие последние действия России, в первую очередь затрагивающие такие бывшие советские республики, как Украина и Грузия, и страны Европы и Балтии. "Мне кажется, все вещи такого рода складываются воедино и заставляют задаваться вопросом о том, в чем заключаются намерения России, совпадают ли они с нашими (американскими) намерениями", - сказал замкомандующего Корпусом морской пехоты. Именно поэтому, считает он, министр обороны США Эштон Картер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил (ВС) генерал Джозеф Данфорд в последнее время утверждали, что для их страны Россия на данном этапе является "угрозой номер один". У США сейчас есть ощущение, что "наши (российские и американские) намерения кажутся во многом разными", уточнил Уолш.

Одновременно он согласился с доводом о том, что Москве и Вашингтону следует хотя бы чутче прислушиваться к доводам друг друга в двустороннем и многостороннем диалогах. "Мне кажется, это совершенно верно. Чем больше мы говорим, тем больше мы взаимодействуем - потенциально даже в Сирии, (совместная) работа может помочь нам попытаться преодолеть некоторые такие противоречия в отношениях. Ответ - в том, чтобы (действовать) политически и дипломатически, чтобы свести две стороны вместе и попытаться найти общую основу для совместной работы в будущем", - убежден Уолш.

По его признанию, он смотрит на военное строительство Москвы прежде всего сквозь призму событий на Украине и в Сирии, воссоединения Крыма с Россией. "Важно, чтобы у нас (США) не было неверного толкования намерений и военных способностей России", - констатировал Уолш.

Таким образом, подытожил он, Россия и Китай "представляют (для США) определенные схожие вызовы в сфере обороны, но в остальном являются двумя совершенно разными странами". И "мы (США) не можем себе позволить того, чтобы отношения и с тем, и с другим государством были выстроены неправильно", заключил Уолш. В США Корпус морской пехоты является самостоятельным видом ВС наряду с Сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Береговой охраной.

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