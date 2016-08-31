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СМИ: Трамп планирует в среду встретиться с президентом Мексики

Международная панорама
31 августа, 4:22 дата обновления: 31 августа, 4:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Кандидат в президенты США от республиканцев выступает за строительство стены для пресечения незаконной миграции на границе с Мексикой
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© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует в среду отправиться в Мексику и встретиться с президентом страны Энрике Пенья Ньето. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

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"Трамп рассматривает возможность вылететь в Мехико в среду и встретиться с мексиканским президентом Ньето, - говорится в опубликованной на сайте издания статье. - Встреча может произойти за несколько часов до выступления в Аризоне, где миллиардер разъяснит свои взгляды на миграционную политику".

"Переговоры между представителями избирательной кампании бизнесмена и мексиканскими чиновниками продолжаются, - отмечает газета со ссылкой на свой источник в штабе предпринимателя. - Все еще обсуждаются вопросы логистики и безопасности".

Приглашение президента

По данным источников, "Ньето направил предпринимателю приглашение встретиться с ним в Мексике и поговорить о различных политических и экономических вопросах". Трамп на выходных "принял приглашение и запланировал визит на этой неделе". Издание подчеркивает, что в расписании бизнесмена на среду назначены два мероприятия - утренняя встреча по сбору средств на проведение избирательной кампании в Калифорнии и вечернее выступление, посвященное миграционной политике. "Если поездка в Мексику произойдет, она займет несколько часов между двумя этими мероприятиями", - поясняет The Washington Post.

Ключевую роль в потенциальной встрече сыграл новый руководитель кампании предпринимателя Стивен Бэннон, который предложил Трампу принять приглашение Ньето и таким образом "показать себя в качестве государственного деятеля, который может иметь дело непосредственно с Мексикой". При этом в посольстве страны в США представителям предпринимателя "сообщили в частном порядке", что "визит будет сложно организовать в логистическом плане". "Однако помощники бизнесмена настаивают на том, что Трамп не намерен откладывать свои планы", - сообщила газета.

Безопасность на скорую руку

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The Washington Post пояснила, что обычно планирование визитов государственных деятелей за рубеж занимает несколько недель в связи с решением многочисленных вопросов, связанных с безопасностью. Уровень преступности в Мексике крайне высокий и кандидату в президенты, если он будет появляться в общественных местах, "потребуется серьезная защита", заключила газета.

Трамп выступает за приостановку приема переселенцев из стран, являющихся источником террористической угрозы, а также за строительство стены для пресечения незаконной миграции на границе с Мексикой. Его подход поддерживают миллионы американских избирателей, руководствующихся экономическими причинами и соображениями безопасности.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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