В Малайзии арестованы 3 сторонника ИГ, планировавшие теракты в канун Дня независимости

СИНГАПУР, 31 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Правоохранительные органы Малайзии задержали 3 подозреваемых в подготовке терактов, которые должны были произойти в канун отмечаемого сегодня Дня независимости. Об этом говорится в заявлении шефа полиции страны Халида Абу Бакара.

По его словам, "идейный вдохновителем стал находящийся в Сирии боевик Мухаммад Ванди, занимающий высокие позиции в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ). "Арестованные получали указания от экстремиста, в частности, планировали атаки в торгово-развлекательных центрах, полицейских участках, а также в индуистском храме в штате Селангор", - рассказал главный полицейский страны.

Халид также добавил, что "возраст задержанных - 20-27 лет, при обыске у них было обнаружены гранаты и огнестрельное оружие". После совершения терактов молодые люди планировали покинуть Малайзию и направиться в Сирию, сообщил он.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье