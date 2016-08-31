СМИ: ФБР допросило Ди Каприо по делу о хищениях в малайзийском фонде

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) допросило актера Леонардо Ди Каприо по делу о хищениях в государственном фонде Малайзии 1MDB. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

"ФБР расследуют отношения актера с малайзийским миллиардером Джо Лоу и бывшим руководителем фонда Ризой Азизом", - сообщает газета.

Предположительно, глава 1MDB использовал деньги малайзийцев для продюсирования фильма "Волк с Уолл-Стрит" с участием голливудского актера. Как пишет Le Temps, на производство картины фонд направил $100 млн.

Ди Каприо официальных обвинений предъявлено не было.