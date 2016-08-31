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СМИ: ФБР допросило Ди Каприо по делу о хищениях в малайзийском фонде

Международная панорама
31 августа, 9:33 UTC+3
Предположительно, глава 1MDB использовал деньги малазийцев для продюсирования фильма "Волк с Уолл-Стрит" с участием голливудского актера
Материал из 1 страницы
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо

© EPA/CHRISTOPHER JUE

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) допросило актера Леонардо Ди Каприо по делу о хищениях в государственном фонде Малайзии 1MDB. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps. 

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"ФБР расследуют отношения актера с малайзийским миллиардером Джо Лоу и бывшим руководителем фонда Ризой Азизом", - сообщает газета. 

Предположительно, глава 1MDB использовал деньги малайзийцев для продюсирования фильма "Волк с Уолл-Стрит" с участием голливудского актера. Как пишет Le Temps, на производство картины фонд направил $100 млн.

Ди Каприо официальных обвинений предъявлено не было. 

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Персоны
Ди Каприо, Леонардо
Страны
США Малайзия
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