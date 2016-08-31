Аваков призвал СБУ выслать из страны одного из руководителей телеканала "Интер"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал спецслужбы выслать из страны "идеолога информационной политики" украинского телеканала "Интер", гражданина РФ Игоря Шувалова. Об этом Аваков написал в среду в Facebook.

"Идеолог информационной политики "Интера", гражданин России Шувалов должен быть выслан из страны", - отметил глава МВД.

Он выразил возмущение "антиукраинской, антигосударственной позицией "Интера" и призвал Национальный совет по вопросам телевидения "взяться за Шувалова и "Интер".

Телеканал "Интер" работает с октября 1996 года. Канал входит в самую крупную украинскую медиа-группу Inter Media Group, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. Телеканал является лидером по охвату телеаудитории на Украине. Его доля в 2015 году составила 24,4%

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