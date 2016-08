В Узбекистане празднуют юбилей независимости

От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем Независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия! Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и спокойствие, толерантность и взаимоуважение между представителями разных наций и вероисповеданий, которыми испокон веков славилась наша Родина! Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец,помогает в его исцелении! Спасибо вам большое! Азиз юртдошлар, сизни барчамиз учун қадрли айём – Ўзбекистоннинг Мустақиллик куни билан чин кўнгилдан муборакбод этаман! Мен бизнинг бағрикенг, меҳнаткаш ва ниҳоятда иқтидорли халқимизга бахт-саодат ва фаравонлик тилайман! Саховатли она заминимизда ҳамиша тинчлик ва ҳотиржамлик барқарор бўлсин. Она Ватанимизда асрлар оша мавжуд бўлган бағрикенглик, турли миллат ва динлар вакиллари орасидаги ўзаро хурмат ва эҳтиромга асосланган муносабатлар ҳамиша сақланиб қолишига тилакдошман. Азизлар, ушбу фурсатдан фойдаланиб, мен барчангизга Президентимизнинг тез шифо топишларини истаб билдирган самимий тилаклар ва эзгу ниятларингиз учун чин қалбимдан ўз миннатдорчилигимни изҳор этмоқчиман. Бу бизлар учун жуда аҳамиятлидир, ва ушбу ниҳоятда самимий ва дилдан чиққан тилаклар ва сўзлар отамнинг шифо топишларида ёрдам бермоқда деб ишонаман. Сизларга катта раҳмат, азизлар! I wish a happy Independence Day to all people of Uzbekistan! May God bless our country with peaceful life and prosperity! May our centuries-old values of peaceful coexistence and mutual respect among the representatives of different faiths and ethnicities always remain strong. I would also like to use this opportunity and thank everyone for your kind words of support and best wishes for the speedy recovery of our President. It means the world to us, and I am sure that your heartfelt good wishes are helping in his recovery. Thank you very much!

