В Узбекистане празднуют юбилей независимости

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Ташкента и всего Узбекистана широко празднуют 25-летие независимости страны.

"Праздничные мероприятия проходят по всей стране и в столице. Особая программа ожидает жителей завтра, когда отмечается День независимости", - сообщил корреспонденту ТАСС руководитель информационной службы Хокимията (мэрии) Ташкента Хусан Эрмат.

Торжественные мероприятия

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, спикеры и члены обеих палат парламента, члены правительства, представители общественности утром возложили цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма на главной площади Ташкента. В этом традиционном мероприятии не принимал участие президент республики Ислам Каримов, который, как ранее официально сообщалось, находится на стационарном лечении.

Основные праздничные мероприятия намечены на четверг. "Особой программой предусмотрено проведение мероприятий на 12 площадках Ташкента, - сообщил Эрмат. - Состоятся концерты и театрализованные представления. По всему городу уже в течение недели работают праздничные ярмарки с сельскохозяйственной и винодельческой продукцией, которую привезли к нам из различных регионов страны".

По его словам, мероприятия и народные гулянья, посвященные юбилею независимости, будут проходить в среду до 18 часов. В них примут участие профессиональные и любительские коллективы, а в 20 часов состоится футбольный матч между командами Узбекистана и Сирии. "Более 35 тысяч соберутся в столичном спортивном комплексе, чтобы посмотреть этот матч", - отметил представитель мэрии. Он сказал, что запланированные торжества продолжатся в течение последующих трех дней.

Поздравления дочери президента

Ранее сегодня младшая дочь президента республики Ислама Каримова поздравила соотечественников с предстоящим праздником. "От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия", - написала Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram.

От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем Независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия! Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и спокойствие, толерантность и взаимоуважение между представителями разных наций и вероисповеданий, которыми испокон веков славилась наша Родина! Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец,помогает в его исцелении! Спасибо вам большое! Азиз юртдошлар, сизни барчамиз учун қадрли айём – Ўзбекистоннинг Мустақиллик куни билан чин кўнгилдан муборакбод этаман! Мен бизнинг бағрикенг, меҳнаткаш ва ниҳоятда иқтидорли халқимизга бахт-саодат ва фаравонлик тилайман! Саховатли она заминимизда ҳамиша тинчлик ва ҳотиржамлик барқарор бўлсин. Она Ватанимизда асрлар оша мавжуд бўлган бағрикенглик, турли миллат ва динлар вакиллари орасидаги ўзаро хурмат ва эҳтиромга асосланган муносабатлар ҳамиша сақланиб қолишига тилакдошман. Азизлар, ушбу фурсатдан фойдаланиб, мен барчангизга Президентимизнинг тез шифо топишларини истаб билдирган самимий тилаклар ва эзгу ниятларингиз учун чин қалбимдан ўз миннатдорчилигимни изҳор этмоқчиман. Бу бизлар учун жуда аҳамиятлидир, ва ушбу ниҳоятда самимий ва дилдан чиққан тилаклар ва сўзлар отамнинг шифо топишларида ёрдам бермоқда деб ишонаман. Сизларга катта раҳмат, азизлар! I wish a happy Independence Day to all people of Uzbekistan! May God bless our country with peaceful life and prosperity! May our centuries-old values of peaceful coexistence and mutual respect among the representatives of different faiths and ethnicities always remain strong. I would also like to use this opportunity and thank everyone for your kind words of support and best wishes for the speedy recovery of our President. It means the world to us, and I am sure that your heartfelt good wishes are helping in his recovery. Thank you very much! Фото опубликовано Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Авг 30 2016 в 10:45 PDT

Она также пожелала скорейшего выздоровления своему отцу. "Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении!", - написала дочь Каримова.

На своей странице в соцсети 29 августа она сообщила, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации.

Телеграммы от зарубежных лидеров

О поздравлениях, поступающих на имя президента Узбекистана Ислама Каримова от иностранных лидеров, сообщил накануне официальный правительственный портал. "От глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций, видных общественных деятелей, представителей деловых и академических кругов поступают сердечные поздравления с наилучшими пожеланиями мира, счастья, дальнейшего процветания и благополучия народу Узбекистана и главе нашего государства", - говорится в сообщении. В нем приводятся поздравления из США, Китая, Германии, Польши, лидеров стран СНГ, других государств и международных организаций.

Главный национальный праздник Республики Узбекистан - День независимости (в честь провозглашения государственной независимости от СССР в 1991 году) - отмечается ежегодно 1 сентября "церемониально и красочно". "Национальный праздник олицетворяет все мечты и ожидания всего узбекского народа, которые опираются на дружелюбие, солидарность, благотворительность, взаимное уважение", - подчеркивается на сайте официальной информации Узбекистана.