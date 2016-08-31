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Эксперты Подкомитета ООН по предупреждению пыток вновь едут на Украину

Международная панорама
31 августа, 12:07 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Эксперты вернутся на Украину в рамках возобновления визита, который они прервали в мае, когда миссия не получила доступа в ряд мест содержания под стражей, находящихся в ведении СБУ
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ЖЕНЕВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Делегация Подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП) с 5 по 9 сентября вновь побывает на Украине. Об этом сообщило в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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Эксперты вернутся на Украину "в рамках возобновления визита, который они прервали в мае", когда миссия не получила доступа в ряд мест содержания под стражей, находящихся в ведении Службы безопасности Украины (СБУ). Решение о возобновлении визита было принято "в результате конструктивных переговоров" с Киевом. Цель поездки состоит в изучении положения дел в сфере предупреждения пыток и жестокого обращения, пояснили в ООН.

Делегация, а которую входят эксперты Малькольм Эванс (Великобритания), Мария Дефинис-Гоянович (Хорватия) и Виктор Захария (Молдавия), "оценит степень выполнения рекомендаций ППП", которые были даны по итогам визита в 2011 году, включая рекомендации о необходимости правовой реформы, усиления институционального надзора для уменьшения риска пыток, а также полного медицинского осмотра лиц, содержащихся под стражей". Они встретятся с представителями госорганов, посетят места, где люди могут содержаться под стражей, включая пенитенциарные и психиатрические учреждения, а также отделения полиции. По итогам визита Подкомитет представит правительству Украины доклад, включающий замечания, которые были сделаны во время прерванного визита в мае.

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Как пояснил председатель ППП Малькольм Эванс, в своей работе Подкомитет руководствуется принципом конфиденциальности. "Однако мы призываем руководство государств соглашаться на обнародование наших докладов как важного инструмента предупреждения пыток".

После майского инцидента Подкомитет выступил с заявлением, в котором говорилось, что "отказ в доступе представляет собой нарушение обязательств Украины в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток". "Это означает, что у нас не было возможности посетить некоторые места, где, согласно полученных нами многочисленным и серьезным утверждениям, содержатся люди и могут применяться пытки и плохое обращение", - указали эксперты. В итоге делегация Подкомитета пришла к выводу, что ее мандат не может быть в полной мере выполнен и решила 25 мая приостановить визит, который начался 19 мая и должен был завершиться 26 мая.

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