Министр финансов Украины не смог назвать сроки получения очередного транша МВФ

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Министр финансов Украины Александр Данилюк выразил надежду на скорое получение страной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), но конкретных сроков назвать не смог.

Ранее ожидалось, что это произойдет до конца августа. Однако на прошлой неделе совет директоров МВФ объявил, что решение может быть принято в сентябре.

"Мы очень близки (к получению транша МВФ), и это очень важно для нас потому, что это важный сигнал для рынков, для инвесторов и открывает другую финансовую поддержку", - заявил Данилюк в интервью агентству Reuters. При этом министр ушел от ответа на вопрос о сроках.

Он также подтвердил, что очередной транш МВФ составит $1 млрд, а не $1,7 млрд, как предполагалось ранее. Однако, по его словам, это откроет возможность для получения Киевом кредитных гарантий от США в размере еще $1 млрд, а также €600 млн от других стран Запада и займов на покупку газа.

Данилюк также отверг предположение, что очередная отсрочка с получением денег от МВФ может стать финансовых трудностей для Украины. По его словам, у Киева сейчас нет проблем с осуществлением текущих платежей. "Наиболее важным является то, что нам необходимо само решение совета (МВФ) о том, что наше сотрудничество продолжается, что мы работаем в качестве партнеров по реализации нужных Украине реформ", - сказал министр.

Действующая четырехлетняя кредитная программа МВФ для Украины, оцениваемая в общей сложности в $17,5 млрд, уже почти год находится в подвешенном состоянии. Утверждена она была в марте 2015 года взамен прежней, двухлетней и оставшейся недовыполненной. В рамках новой программы Киев сразу успел получить около $5 млрд. Затем в августе того же года, по итогам первого обзора, фондом было выделено еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор с тех пор не удается из-за невыполнения украинскими властями ряда согласованных условий.

В Киеве надеялись на получение очередного транша кредита МВФ в размере $1,7 млрд летом текущего года. Затем глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что сначала будет выделен $1 млрд. Сейчас в банке заявляют о возможности получить до конца года оба транша на сумму $2,7 млрд.

В пресс-службе МВФ на запрос корреспондента ТАСС по этому поводу ранее ответили, что размер транша будет определяться советом директоров в рамках общего обзора украинской программы. Ожидалось, что заседание совета по этому вопросу пройдет до конца августа. Но во вторник стало известно, что в ближайшие дни такого заседания нет в графике фонда.

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