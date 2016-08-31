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В Ливане в результате взрыва бомбы погиб один человек

Международная панорама
31 августа, 13:40 дата обновления: 31 августа, 13:40 UTC+3
Еще четыре человека получили ранения
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего на востоке Ливана. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", четыре человека получили ранения.

По поступающей информации, в долине Бекаа сработало самодельное взрывное устройство. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

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