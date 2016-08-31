СМИ: сирийские войска уничтожили 42 террористов на подступах к Алеппо и Хаме

БЕЙРУТ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев ведут ожесточенные бои с бандформированиями в южных пригородах Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила в среду в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", войска отразили семь подряд атак противника на этом направлении и сумели перекрыть огнем проход через предместье Рамуса в восточные кварталы города.

"Бойцы сирийской армии удерживают оплот на территории комплекса военных училищ на юге Алеппо и продвигаются сейчас к высотам Эль-Имара и Эль-Баранда, господствующим над местностью", - сообщил представитель ВС Сирии. По его данным, на этом направлении уничтожено 25 террористов. Среди них полевой командир бригады "Ахрар аш-Шам" Маджид Шауа.

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Правительственные силы перешли сегодня в контратаку в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска) и вернули под контроль населенный пункт Эль-Буэйза. В ходе проведенной операции, по данным "Аль-Ватан", было убито 17 террористов.

В понедельник боевики радикальной вооруженной группировки "Джунд аль-Кудс" (связана с "Аль-Каидой", запрещенной в РФ) захватили стратегический город Хальфая под Хамой. Через него проходит шоссе, по которому идет снабжение регулярных войск на северо-западе Сирии.

Кроме того, экстремисты попытались прорваться в христианский город Мхарде, находящийся в 6 км от Хамы, который обороняют вооруженные ополченцы. Сирийское командование перебросило в этот район подкрепления из Дамаска.

Сирийские военнослужащие сегодня во избежание потерь оставили свои блокпосты у населенного пункта Тейбет-эль-Имам. Ранее они отступили из Зуллина, Злакията и Эль-Масасны. Эксперты объясняют прорыв боевиков к Хаме тем, что значительные силы с этого фронта были направлены на оборону Алеппо.