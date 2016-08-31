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ОЗХО подтвердила вывоз последнего химического оружия из Ливии

Международная панорама
31 августа, 20:22 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Помощь Ливии в уничтожении отравляющих веществ оказывают Великобритания, Дания, Германия, Испания, Италия, Канада, Мальта, США, Финляндия и Франция
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ГААГА, 31 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Последнее химическое оружие вывезено из Ливии. Об этом заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

Операция по вывозу и уничтожению отравляющих веществ времен Каддафи координируется ОЗХО в соответствии с резолюцией СБ ООН и запросом ливийских властей о помощи в выполнении обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

"С завершением 27 августа вывоза мы преодолели важный этап, гарантирующий, что эти химикаты не попадут не в те руки", - подчеркнул Узюмджю. Он также выразил уверенность, что в дальнейшем химоружие будет уничтожено в соответствии с установленными временными рамками и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Помощь Ливии в уничтожении отравляющих веществ оказывают Великобритания, Дания, Германия, Испания, Италия, Канада, Мальта, США, Финляндия и Франция. При этом в ОЗХО отмечают особую роль Дании, предоставившей морской транспорт для вывоза химикатов.

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