Парламент Испании не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил исполняющего обязанности председателя правительства и лидера Народной партии (НП) Мариано Рахоя на пост премьер-министра. Об этом сообщило агентство Рейтер.

По итогам состоявшегося голосования в 350-местном конгрессе за кандидатуру лидера НП высказались 170 парламентариев. Ему не хватило шести голосов для утверждения на пост.

Ход дебатов

Одной из главных интриг сегодняшнего голосования была позиция Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) - ключевой оппозиционной силы, располагающей 85 местами в парламенте. Рахой мог бы рассчитывать на успех лишь при поддержке социалистов. Однако лидер ИСРП Педро Санчес с самого начала дебатов жестко обозначил свою позицию. "Скажу предельно ясно - Социалистическая партия проголосует против вашей кандидатуры на пост (главы) правительства в соответствии с (нашими) принципами и во благо Испании", - заявил он, обращаясь к Рахою.

Социалисты и раньше ясно давали понять, что Рахой не получит их голоса - не помогло и выступление лидера центристской партии "Граждане" Альберта Риверы, который пытался убедить другие партии поддержать кандидатуру председателя НП во избежание роспуска парламента и проведения повторных выборов или хотя бы воздержаться от голосования. "Я предпочитаю, чтобы правила партия, получившая (на выборах) наибольшее число голосов, которая при этом учитывала бы требования и условия центристской партии", - цитирует Риверу газета El Pais.

Однако основные политические силы не прислушались к этим призывам. Представители третьей по численности фракции в парламенте - левой коалиции "Объединившись, мы можем" ("Унидос подемос"), получившей по итогам прошедших выборов 71 мандат, - также заявили, что не отдадут свои голоса главе НП. "Господин Рахой, вы не будете утверждены на должность председателя правительства ни сегодня, ни в пятницу", - заявил лидер левых Пабло Иглесиас.

Угроза третьих за год выборов

Вторые за полгода выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) прошли в Испании 26 июня. Победу одержала НП исполняющего обязанности премьера Мариано Рахоя, получив 137 мандатов в нижней палате. Однако она не смогла завоевать абсолютное большинство в парламенте.

Для того, чтобы быть избранным на пост премьера, на первом голосовании в 350-местном парламенте Рахою нужно было заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть как минимум 176 депутатов конгресса. Поскольку ему не удалось это сделать, в пятницу, 2 сентября, должно состояться второе голосование, в ходе которого будет достаточно поддержки простого большинства. Если же и в этом случае кандидатура Рахоя не будет одобрена, в стране могут быть назначены третьи за год выборы, а обе палаты парламента - распущены.