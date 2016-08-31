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Киев готов вновь запустить систему электронных деклараций чиновников после критики Запада

Международная панорама
31 августа, 21:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС
Система электронного декларирования запущена на Украине 15 августа, однако без сертификации Госспецсвязи
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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Система электронного декларирования доходов украинских чиновников через две недели после неудачного запуска все же получила необходимый сертификат Государственной службы специальной связи и защиты информации и готова к полноценной работе. Об этом на заседании Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) сообщил глава Госспецсвязи Леонид Евдоченко.

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"Сегодня мы можем констатировать, что комплексная система защиты информации реестра электронных деклараций готова к принятию, сохранению и обнародованию в защищенном режиме", - сказал он. По словам Евдоченко, Госспецсвязь выполнила обязательства, связанные с доработкой программного обеспечения и экспертизой системы защиты информации.

На заседании НАПК принято решение о повторном пуске системы электронного декларирования с 1 сентября. "Без сомнения запуск электронного декларирования - это революционный шаг, который навсегда разделит систему государственной службы на время "до" и "после", - заявил по этому поводу президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что считает себя соавтором системы. "И мне стоило немалых усилий, чтобы убедить народных депутатов, лидеров фракций поддержать ее создание, а затем согласовать эту технологию с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул глава государства.

Система электронного декларирования запущена на Украине 15 августа, однако без сертификации Госспецсвязи. Из-за этого представители западных стран-партнеров Киева раскритиковали власти страны за непродуктивные действия. В представительстве ЕС и посольствах европейских стран подчеркивали, что неспособность Киева быстро решить все технические и юридические вопросы может подорвать усилия в борьбе с коррупцией на Украине.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал запустить систему до 1 сентября 2016 года, угрожая уволить руководство НАПК, если этого не произойдет.

Запуск Национального агентства по противодействию коррупции, а также введение электронного декларирования доходов и имущества чиновников названы ЕС условиями для введения безвизового режима с Украиной, а также позволят стране рассчитывать на получение очередного транша МВФ.

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