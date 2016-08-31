Депутаты законодательного собрания столицы Мексики объявили Трампа персоной нон-грата

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МЕХИКО, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания мексиканской столицы объявили персоной нон-грата кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, который планирует встретиться с президентом латиноамериканской республики Энрике Пеньей Ньето в ближайшие часы в Мехико. Об этом сообщила газета Excelsior.
По ее данным, против визита Трампа в Мексику высказались все политические силы, кроме правящей Институционно-революционной партии. Депутаты также призвали президента потребовать у Трампа извинений за оскорбления, нанесенные мексиканцам в ходе его предвыборной кампании.
"Мы не можем допустить, чтобы такой человек, как Дональд Трамп, постоянно оскорблял народ Мексики, посягал на наш суверенитет и нашу национальность", - приводит газета слова депутата из Партии демократической революции Маурисио Алонсо Толедо.
Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство. По словам американского бизнесмена, высота заграждения должна составить около 15 метров. Стоимость этого проекта он оценивает в $10-12 млрд.
Ранее Трамп подтвердил свое намерение поехать в Мексику и встретиться с Пеньей Ньето. До этого о соответствующих планах республиканца сообщила газета The Washington Post. "Встреча может произойти за несколько часов до выступления в Аризоне, где миллиардер разъяснит свои взгляды на миграционную политику", - отметило издание.