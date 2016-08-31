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Власти США разрешили восьми авиакомпаниям совершать полеты на Кубу

Международная панорама
31 августа, 23:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС
Разрешение, в частности, получили такие авиакомпании как American Airlines, Delta Air Lines, компания американского холдинга United Continental Holdings
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© EPA/JOHN AMIS

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Власти США разрешили восьми авиакомпаниям совершать регулярные рейсы в кубинскую столицу Гавану, начиная с осени 2016 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Разрешение, в частности, получили такие авиакомпании как American Airlines, Delta Air Lines, компания американского холдинга United Continental Holdings.

Авиакомпания Delta Air Lines объявила о запуске полетов в Гавану из Атланты, Майами и Нью-Йорка 1 декабря.

Ранее стало известно, что самолет американской авиакомпании JetBlue, выполняющий первый за 53 года плановый коммерческий авиарейс между Кубой и США, приземлился в кубинском городе Санта-Клара.

С 31 августа по 29 октября полеты JetBlue будут осуществляться три раза в неделю, а с 1 октября станут ежедневными. Кроме того, 1 сентября откроет авиасообщение с Санта-Кларой американская компания Silver Airways ("Силвер эйруэйз"), в то время как American Airlines первые полеты осуществит 7 сентября в провинции Ольгин и Сьенфуэгос, а затем - в Камагуэй, Вилья-Клару и Матансас. После этого общее число ежедневных рейсов между двумя странами достигнет 11. Рейсы в Гавану, по данным агентства АП, могут начаться уже в декабре нынешнего года из аэропортов Атланты, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Хьюстона.

"Коммерческие полеты на Кубу, как ожидается, приведут к значительному увеличению числа американских туристов, однако пока неясно, насколько увеличится объем пассажирских перевозок, - отметило АП. - Большинство перевозок на остров сейчас осуществляют чартерные компании, которые, как ожидается, вынуждены будут свернуть свой бизнес в условиях возобновления регулярных коммерческих рейсов".

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