Марин Ле Пен: для Франции что угодно, только не Хиллари Клинтон на посту президента США

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избрание экс-госсекретаря Хиллари Клинтон президентом США вообще не будет отвечать интересам Франции. Такое мнение высказала в интервью телекомпании CNN лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая также отметила свою общность с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

"Если речь идет о наиболее важных интересах Франции, все что угодно будет хорошо, кроме Хиллари Клинтон", - заявила Ле Пен. "Все что угодно, только не Хиллари Клинтон, потому что я считаю, что она (на посту президента США) принесет войну, опустошение, дестабилизацию в мире, экономические меры, несущие разруху людям, геостратегию, которая приведет к глобальным конфликтам", - считает лидер Национального фронта.

Ле Пен одновременно усмотрела много общего между своими взглядами и взглядами главного соперника Клинтон на всеобщих выборах в США - Дональда Трампа. "Нас объединяет то, что мы не являемся инсайдерами, не являемся участниками так называемой системы (истеблишмента), мы ни от кого не зависим и не получаем приказы от финансовых организаций", - пояснила она.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая. В настоящий момент о своем намерении принять в них участие уже официально заявили многие известные политики, среди которых и Марин Ле Пен. По данным опросов, она всерьез может рассчитывать на выход во второй тур.

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