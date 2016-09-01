Белый дом осудил поселенческую активность Израиля на Западном берегу реки Иордан

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Администрация США осуждает решение Израиля о строительстве нескольких сотен новых жилых домов для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сопровождающий президента Барака Обаму в ходе поездки по стране.

"Мы уже не впервые слышим подобное объявление от израильского правительства, - сказал он. - И это существенное расширение поселенческой деятельности создает серьезную и растущую угрозу для жизнеспособности урегулирования на основе (сосуществования) двух государств".

"Нас особенно тревожит политика одобрения задним числом незаконных форпостов в несанкционированных поселениях", - добавил Эрнест.

Ему напомнили, что со схожими осуждающими заявлениями власти США не раз выступали и прежде. В ответ на вопрос, не пора ли перейти к более болезненным для Израиля мерам воздействия, Эрнест сказал: "Не думаю, что мы стали бы это обсуждать публично. Полагаю, что для начала мы бы обсудили это в приватном порядке".