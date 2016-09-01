Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом осудил поселенческую активность Израиля на Западном берегу реки Иордан

Международная панорама
1 сентября, 3:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
"Нас особенно тревожит политика одобрения задним числом незаконных форпостов в несанкционированных поселениях", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Администрация США осуждает решение Израиля о строительстве нескольких сотен новых жилых домов для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сопровождающий президента Барака Обаму в ходе поездки по стране.

"Мы уже не впервые слышим подобное объявление от израильского правительства, - сказал он. - И это существенное расширение поселенческой деятельности создает серьезную и растущую угрозу для жизнеспособности урегулирования на основе (сосуществования) двух государств".

"Нас особенно тревожит политика одобрения задним числом незаконных форпостов в несанкционированных поселениях", - добавил Эрнест.

Ему напомнили, что со схожими осуждающими заявлениями власти США не раз выступали и прежде. В ответ на вопрос, не пора ли перейти к более болезненным для Израиля мерам воздействия, Эрнест сказал: "Не думаю, что мы стали бы это обсуждать публично. Полагаю, что для начала мы бы обсудили это в приватном порядке".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправяли в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
3
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
4
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
6
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
7
Эксперт: отставка Руссефф останется в центре общественного внимания до выборов 2018 года
Темы дня
Реклама