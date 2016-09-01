СМИ: большинство украинцев выступает за выполнение минских соглашений

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большинство граждан Украины не поддерживает силовую операцию в Донбассе и выступает за урегулирование кризиса на востоке страны на основе минских соглашений. Такие данные показали результаты опроса украинского агентства Research & Branding Group (RBG), которые публикует газета "Известия".
"Согласно полученным данным, украинцы (65%) выступают за достижение компромисса путем переговоров в рамках минских соглашений. Силовой вариант урегулирования ситуации в Донбассе выбрал 21%", - свидетельствуют результаты. Против силовой операции высказались 53% опрошенных, а поддерживают только 33% респондентов.
"Полученные данные не удивительны. Не первый месяц мы фиксируем тенденцию к изменению ситуации в сравнении с прошлыми годами, - прокомментировал изданию результаты исследования социолог RBG Евгений Копатько. - Если в 2014 году значительная часть респондентов поддерживала силовой вариант разрешения ситуации в Донбассе, то в июле 2016 года достижение мира в рамках минских соглашений поддерживают уже 65%. Ситуация изменилась серьезно".
Он констатировал, что политика Киева в отношении Донбасса не сработала.
Исследование проходило на Украине с 7 по 15 июля. В опросе приняли участие 1795 респондентов из всех регионов страны, кроме Донецкой и Луганской областей.