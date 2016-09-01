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Электроэнергия на Украине в очередной раз подорожала на 25%

Международная панорама
1 сентября, 9:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС
Следующий рост тарифов на электроэнергию запланирован с 1 марта 2017 года
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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Украина очередной раз повысила тарифы на электроэнергию для населения. С 1 сентября за электричество придется платить на 25% больше.

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"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в феврале 2015 года приняла решение о постепенной ликвидации перекрестного субсидирования населения за счет других потребителей. Указанное решение предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет", - говорится в сообщении регулятора на правительственном портале. "Нынешнее подорожание (в среднем на 25%) происходит в рамках четвертого этапа выравнивания цен на электроэнергию для населения", - напоминает НКРЭКУ.

Так, с 1 сентября при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц тариф увеличивается с 57 коп. за 1 кВт/ч - до 71,4 коп. При потреблении от 100 кВт/ч до 600 кВт/ч - с 99 коп. за 1 кВт/ч до 1 гривны 29 коп. Граждане, которые используют более 600 кВт/ч, будут заплатить 1 гривну 63,8 коп. (ранее - 1,56 грн.). Следующий рост тарифов на электроэнергию запланирован с 1 марта 2017 года.

1 марта уже было повышение тарифов на электроэнергию в среднем на 25%. Для облегчения бремени оплаты за получаемую энергию и коммунальные услуги правительство ввело для украинцев систему субсидий. Субсидии получают сейчас более 5,5 млн малообеспеченных граждан, однако в связи с повышением тарифов на электроэнергию их количество, по данным экспертов, увеличится еще на миллион. Такую цифру в правительстве считают критической.

По данным Государственной службы статистики, долги украинцев за электроэнергию на фоне повышения тарифов растут. Так, к примеру, в Киеве в 2015 году задолженность горожан за коммунальные услуги составила 1,9 млрд гривен ($70 млн).

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