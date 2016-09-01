Финляндия намерена продолжать закрытие центров приема беженцев

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Власти Финляндии намерены продолжить процесс закрытия центров приема беженцев осенью. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель департамента по вопросам приема беженцев финской миграционной службы Пекка Нуутинен.

Десятки таких учреждений по всей стране в течение текущего года уже были закрыты. "По состоянию на конец августа в стране действует в общей сложности 108 центров приема. Дополнительно работает еще 74 центра для несовершеннолетних, приехавших в одиночестве, без сопровождения", - сказал он.

"Число центров и мест в них осенью вновь будет уменьшаться", - продолжил он, но пока не уточнил, сколько именно учреждений планируется закрыть. Вместе с тем, по его словам, "у миграционной службы по-прежнему есть готовность предоставить дополнительные места беженцам в случае, если их количество вновь начнет расти".

До 10 тыс. беженцев в 2017 году

Между тем в 2017 году власти прогнозируют приезд в страну порядка 10 тыс. просителей убежища. "На 2016 год прогноз остается на уровне 10 тыс., вероятно, эти показатели не будут достигнуты. На 2017-й год ожидаем тоже 10 тыс. человек, на прогноз влияет неопределенность ситуации (в мире)", - сказал руководитель департамента по делам беженцев в миграционной службе Эско Репо.

Репо сообщил также, что те просители убежища, которые прибыли в Финляндию в 2015 году, получат решение властей о том, смогут ли остаться в стране, до конца текущего года. "За исключением некоторых отдельных случаев, мы рассчитываем, что просители убежища, прибывшие в 2015 году, получат решения до конца текущего года", - отметил он. К настоящему моменту власти рассмотрели уже около 25 тыс. заявлений, еще порядка 14 тыс. человек ожидают ответа в центрах приема беженцев - среди них и те, кто приехал уже в 2016 году.

По словам руководителя департамента, по 25 тыс. рассмотренных заявлений дано 6,1 тыс. положительных ответов, почти 9 тыс. отрицательных, еще почти 10 тыс. не были рассмотрены по разным причинам.

По данным департамента, максимальное число просителей убежища в Финляндии - выходцы из Ирака. В прошлом году их число составило 21 тыс. человек. Следом, по статистике, идут беженцы из Афганистана, Сомали и Сирии. За несколько прошедших недель число сирийцев начало увеличиваться из-за внутреннего перераспределения в ЕС. Кроме того, в августе выросло и число просителей убежища из Турции - 22 человека приехали в страну за месяц, а с начала года - лишь 56 человек.

"Мы пока еще не обсуждали их с Турцией, однако очень возможно, что среди них есть те, кто уехал из этой страны в связи с последними событиями в ней (попыткой переворота)", - указал Репо.

В Финляндию в 2015 году приехали порядка 32,5 тыс. беженцев, в основном выходцы из Ирака (20 тыс. человек), в 2014 году число просителей убежища составляло около 4 тыс. человек. С начала этого года в Финляндию прибыло порядка 4,2 тыс. беженцев.