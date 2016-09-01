Занньер констатировал наличие серьезного разделения в ОБСЕ

ПОТСДАМ, 1 сентября. /ТАСС/. Раскол в ОБСЕ проистекает из разного подхода к решению вопросов безопасности, однако здесь важно учитывать озабоченности всех участников. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер перед началом неформальной встречи глав МИД ОБСЕ.

"В ОБСЕ есть серьезный раскол, и это - дополнительная причина провести такую неформальную встречу", - сказал он.

"У нас разные видения движения вперед, мер по укреплению безопасности, - констатировал он. - Необходимо принимать во внимание озабоченности всех, но в то же время важно соблюдать общие правила".

Занньер добавил, что главной задачей в такой ситуации является поддержание диалога между участниками. "Надо также обновить инструменты, которые мы используем, - добавил он. - В условиях роста разделения внутри организации они становятся менее эффективными".

Генсек ОБСЕ указал, что перед организацией стоит множество различных вызовов - борьба с терроризмом, миграционный кризис, поэтому повестка встречи весьма обширна.

О выполнении договоренностей о перемирии на Украине

Перемирие на Украине, приуроченное к началу учебного года, в случае его реализации откроет путь к политическому диалогу и разведению сил сторон. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер перед началом неформальной встречи глав МИД ОБСЕ.

"Надеюсь на реализацию перемирия на Украине, приуроченного к началу учебного года, - сказал он. - Мы надеемся, что если этого удастся добиться, это станет началом этапа, когда можно будет попробовать достичь прогресса на политическом уровне и разведении сил сторон "на земле".

Занньер добавил, что ситуация на Украине станет одной из главных целей сегодняшней встречи в Потсдаме. "Кризис на Украине - серьезное напоминание об этом разделении (в ОБСЕ - прим. ТАСС), и мы, конечно, обсудим ситуацию там", - добавил он.

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