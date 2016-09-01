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Правоохранители задержали участников очередной перестрелки в Закарпатье

Международная панорама
1 сентября, 15:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС
В ночь на среду, 31 августа, в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области возник конфликт между двумя группами мужчин, который перерос в стрельбу из огнестрельного оружия
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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько участников произошедшей накануне в Закарпатье перестрелки из-за спора по вопросу контрабандных поставок задержаны. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Правоохранители задержали нескольких участников вчерашних беспорядков, а также пытаются установить места нахождения оставшихся на свободе правонарушителей", - сказал он. Слободян также уточнил, что сотрудники ведомства совместно с Нацполицией установили личности задержанных. "Это действительно люди, которые попадали в поле зрения как возможные контрабандисты", - сказал он. Пресс-секретарь погранслужбы также подтвердил информацию, что четыре человека, которые получили ранения в результате произошедшей перестрелки, находятся в больнице, их личности установлены, они дают показания.

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В ночь на среду, 31 августа, в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области возник конфликт между двумя группами мужчин, который перерос в стрельбу из огнестрельного оружия. Согласно данным губернатора области Геннадия Москаля, причина конфликта состоит в задолженности за поставленные сигареты, которые контрабандисты из Тячева получили из Мукачево, однако не рассчитались за них, поскольку потеряли товар при переправке через границу. В результате стрельбы четверо человек были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Год назад Закарпатье также оказалось в центре противостояния местных авторитетов. Так, 11 июля 2015 года в Мукачево около 20 участников добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) совершили нападение на кафе в спортивном клубе, который принадлежал местному депутату Михаилу Ланьо. Затем экстремисты обстреляли из автоматов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов прибывших на место происшествия сотрудников милиции, уничтожили несколько служебных машин, а также подожгли пост ГАИ и автозаправочную станцию. В результате погибли три человека, еще 10 были ранены.

Произошедшее в Мукачево было квалифицировано как теракт. Позднее Генпрокуратура Украины заявила, что установила 12 членов "Правого сектора", участвовавших в конфликте, четверых из них удалось задержать. Мукачевский городской районный суд Закарпатской области 10 июля продлил на два месяца арест четырех членов "Правого сектора" по делу о перестрелке в Мукачево летом прошлого года.

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