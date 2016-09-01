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Индиец с ножом задержан в гостинице в Нью-Дели, где остановился госсекретарь США

Международная панорама
1 сентября, 15:59 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Против дебошира возбуждено уголовное дело по статьям "Нападение на госслужащего во время исполнения им должностных обязанностей" и "Вымогательство под угрозой оружия"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Психически неуравновешенный гражданин, вооруженный ножом, задержан после дебоша в отеле Leela Palace индийской столицы, где остановился госсекретарь США Джон Керри. Об этом сообщила полиция Нью-Дели.

По данным правоохранительных органов, некто Удай Рада, 53-летний житель штата Харьяна на севере Индии, был арестован минувшим вечером после того, как вступил в драку с полицией и сотрудниками службы безопасности отеля, которые пытались выгнать его из пятизвездочного отеля за не вполне адекватное поведение. При обыске у арестованного был найден нож, но во время допроса он заявил, что носит его с собой исключительно для личной безопасности, и не в курсе того, что в гостинице остановился госсекретарь США.

"Удай Рада бесцельно слонялся по вестибюлю, и этим привлек к себе внимание персонала, который тут же опознал его, - заявил представитель полиции. - Сотрудникам безопасности отеля уже доводилось сталкиваться с дебоширом, поскольку он в прошлом неоднократно пытался пройти внутрь здания, когда сюда приезжали другие иностранные высокопоставленные лица". В Leela Palace регулярно размещаются делегации высокого уровня, в том числе российские, в частности, в середине августа здесь останавливался вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин во время визита в Индию.

"О том, что он (задержанный) может создать неудобства в ходе визита Джона Керри, нас заранее, еще 1 августа, предупредило посольство США, - заявил сотрудник правоохранительных органов Нью-Дели. - На него также поступала жалоба из посольства Канады".

Против дебошира возбуждено уголовное дело по статьям "Нападение на госслужащего во время исполнения им должностных обязанностей" и "Вымогательство под угрозой оружия".

По информации МИД Индии, госсекретарь США, ранее намеревавшийся покинуть Индию в среду, принял решение остаться в Нью-Дели до пятницы или субботы, после чего он сразу вылетит в китайский Ханчжоу для участия в саммите "Группы 20".

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Персоны
Керри, Джон
Страны
США Индия
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