Меркель и Олланд готовы продолжать работу над реализацией "Минска"

БЕРЛИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд готовы вместе с Россией и Украиной в "нормандском формате" продолжать работу над полной реализацией минских соглашений. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, которое распространила в четверг пресс-служба правительства ФРГ.

"Франция и Германия крайне обеспокоены ситуацией с безопасностью на востоке Украины, в особенности вдоль контактной линии. Они подтвердили свою готовность вместе с Россией и Украиной в "нормандском формате" продолжать работу над полной реализацией минских соглашений", - говорится в документе.

Меркель и Олланд "определенно поддерживают договоренность, достигнутую участниками контактной группы, о всеобъемлющем прекращении огня во всей зоне конфликта в связи с началом школьного года", сказано в заявлении.

"Они подчеркивают, что это перемирие должно быть началом устойчивого прекращения огня и по-прежнему выступают за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в документе.

Договоренность о прекращении огня в Донбассе с 1 сентября 2016 года достигнута участниками контактной группы 26 августа в Минске в связи с началом нового учебного года. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркнул, что "это совместная инициатива всех участников контактной группы". Он попросил обратить особое внимание на формулировку о том, что перемирие должно быть бессрочным. В четверг утром участники конфликта подтвердили соблюдение "режима тишины" на востоке Украины.

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