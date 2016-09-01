ЕС призвал Киев устранить недостатки повторного запуска системы электронных деклараций

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Представительство Европейского союза на Украине призвало Киев исправить все технические проблемы функционирования системы электронного декларирования доходов, которая была повторно запущена после критики международных структур.

"Технические проблемы, с которыми столкнулась система после своего запуска, должны быть решены как можно быстрее. Конечный успех системы электронного декларирования будет оцениваться не по ее формальным запускам, а по ее эффективному и бесперебойному функционированию", - говорится в сообщении представительства в соцсети Facebook.

Как подчеркнули в ЕС, повторный запуск системы электронного декларирования доходов, которая получила сертификацию, является ключевым фактором успешного процесса реформ и еще одним важным шагом в борьбе против коррупции на Украине.

Евросоюз также отметил важность полной ответственности Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) за управление системой, а также ответственность государства за обеспечение органа финансовыми и человеческими ресурсами для выполнения своей роли в соответствии с международными обязательствами Украины.

Сегодня система электронного декларирования доходов украинских чиновников вновь была запущена спустя две недели после неудачного первого запуска. В этот раз система все же получила необходимый сертификат Государственной службы специальной связи и защиты информации. Однако, как сообщили украинские СМИ, система столкнулась с рядом техническим проблем. Отмечается, в частности, что система электронного декларирования после доработки не принимает декларации.

Неудачный запуск

Система электронного декларирования впервые была запущена на Украине 15 августа, однако без сертификации Госспецсвязи. Из-за этого представители западных стран - партнеров Киева раскритиковали власти страны за непродуктивные действия. В представительстве ЕС и посольствах европейских стран подчеркивали, что неспособность Киева быстро решить все технические и юридические вопросы может подорвать усилия в борьбе с коррупцией на Украине.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал запустить систему до 1 сентября 2016 года, угрожая уволить руководство НАПК, если этого не произойдет.

Запуск Национального агентства по противодействию коррупции, а также введение электронного декларирования доходов и имущества чиновников названы ЕС условиями для введения безвизового режима с Украиной, а также позволят стране рассчитывать на получение очередного транша МВФ.

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