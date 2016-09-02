Уровень поддержки Меркель среди граждан Германии упал до минимума за последние 5 лет

БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Уровень поддержки канцлера Ангелы Меркель среди граждан Германии упал до минимума за последние пять лет. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного службой Infratest dimap для телеканала ARD.

Как показало исследование, одобрение действий Меркель выразили 45% респондентов (47% в прошлом месяце). Это худший показатель с августа 2011 года. Критикующего миграционную политику канцлера премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера поддерживают 44% граждан.

Наибольшим расположением среди немецких граждан пользуется глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер - 73% участников опроса отметили, что "довольны или очень довольны" его работой. За ним следуют министр финансов Вольфганг Шойбле (65%), на третьем месте - премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (56%). Удовлетворение действиями вице-канцлера Зигмара Габриэля и министра обороны Урсулы фон дер Ляйен выразили по 41% респондентов. В опросе принимали участие 1004 гражданина Германии.

Еще одно исследование, результаты которого опубликовал телеканал, показало, что, если бы парламентские выборы проходили в эти дни, то блок ХДС/ХСС набрал бы на них 33% голосов избирателей. Для сравнения, на выборах в Бундестаг в 2013 году он получил 41,5%. В то же время, на фоне недовольства наплывом беженцев за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) на общефедеральном уровне проголосовали бы 14% немцев. Социал-демократическая партия Германии, по данным опроса, набрала бы 23%, "зеленые" - 11%, Левая партия - 9%, Свободная демократическая партия Германии - 5%.

В исследовании приняли участие 1504 человека.