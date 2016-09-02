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Уровень поддержки Меркель среди граждан Германии упал до минимума за последние 5 лет

Международная панорама
2 сентября, 0:04 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Как показало исследование, одобрение действий Меркель выразили 45% респондентов, что является худшим показателем с августа 2011 года
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© EPA/RAINER JENSEN

БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Уровень поддержки канцлера Ангелы Меркель среди граждан Германии упал до минимума за последние пять лет. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного службой Infratest dimap для телеканала ARD.

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Как показало исследование, одобрение действий Меркель выразили 45% респондентов (47% в прошлом месяце). Это худший показатель с августа 2011 года. Критикующего миграционную политику канцлера премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера поддерживают 44% граждан.

Наибольшим расположением среди немецких граждан пользуется глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер - 73% участников опроса отметили, что "довольны или очень довольны" его работой. За ним следуют министр финансов Вольфганг Шойбле (65%), на третьем месте - премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (56%). Удовлетворение действиями вице-канцлера Зигмара Габриэля и министра обороны Урсулы фон дер Ляйен выразили по 41% респондентов. В опросе принимали участие 1004 гражданина Германии.

Еще одно исследование, результаты которого опубликовал телеканал, показало, что, если бы парламентские выборы проходили в эти дни, то блок ХДС/ХСС набрал бы на них 33% голосов избирателей. Для сравнения, на выборах в Бундестаг в 2013 году он получил 41,5%. В то же время, на фоне недовольства наплывом беженцев за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) на общефедеральном уровне проголосовали бы 14% немцев. Социал-демократическая партия Германии, по данным опроса, набрала бы 23%, "зеленые" - 11%, Левая партия - 9%, Свободная демократическая партия Германии - 5%.

В исследовании приняли участие 1504 человека.

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