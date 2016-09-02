Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Трамп вел дела с лицами, связанными с мафией

Международная панорама
2 сентября, 1:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Как сообщает газета The Wall Street Journal, миллиардер поддерживал чисто деловые контакты с человеком, которого полиция считала эмиссаром оргпреступности в штате Пенсильвания
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Миллиардер Дональд Трамп, утвержденный в июле кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в прошлом вел дела с лицами, связанными с американской организованной преступностью. Федеральное бюро расследований (ФБР) было в курсе этого и рекомендовало магнату подыскать себе иные способы выгодного вложения средств, чем казино, облюбованные мафией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа, если он станет президентом

Согласно ее сведениям, в 1981 году Трамп в ходе конфиденциальной встречи изложил агентам ФБР свои расчеты касательно получения доли в казино в городе Атлантик-Сити. Магнат признал, что реализация замысла способна запятнать репутацию его семейного бизнеса. Сотрудники ФБР посоветовали ему избрать менее чреватый последствиями путь инвестирования средств, уточнило издание.

По его сведениям, в прошлом Трамп поддерживал чисто деловые контакты с человеком, которого полиция считала эмиссаром оргпреступности в штате Пенсильвания; с игроком, осужденным за мошенничество и исключенном из числа делавших ставки на конных бегах в Нью-Йорке; с профсоюзным лидером, признанным виновным в рэкете; с риелтором, осужденным за махинации в сговоре с мафией.

Смотрите также
Дональд Трамп
"Моя жизнь – это жизнь победителя": главные козыри Дональда Трампа

Газета признает, что эти нежелательные контакты остались в прошлом, а сам Трамп никогда не пытался скрыть эту страницу своей предпринимательской карьеры.

Он, однако, уверял, что либо не ведал о подноготной таких лиц, либо встречался с ними из чистого любопытства. "Если бы остальные люди были подобны мне, то мафии не было бы вообще, потому что я в такие игры не играю", - приводит издание слова магната. Он считает себя "человеком с самой кристально чистой" (репутацией).

Состояние магнату досталось по наследству от отца, который начал строить дешевое жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп вовремя сообразил сменить вектор развития бизнеса и переключиться на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. С годами в сферу его деловых интересов попали рестораны, ипотека, обувь и одежда, ювелирные украшения, мебель, товары для дома, мода и многое другое. "Жемчужиной" бизнеса стали конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная".

Флагманом строительной империи коренного нью-йоркца Трампа считается Trump Tower на Пятой авеню в центре Манхэттена, где расположена штаб-квартира семейной компании Trump Organization.

СПЕЦПРОЕКТ
Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США
О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
2
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
3
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В сети появилось видео момента взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал
7
Байкер разбился в центре Москвы
Темы дня
Реклама