СМИ: Трамп вел дела с лицами, связанными с мафией

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Миллиардер Дональд Трамп, утвержденный в июле кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в прошлом вел дела с лицами, связанными с американской организованной преступностью. Федеральное бюро расследований (ФБР) было в курсе этого и рекомендовало магнату подыскать себе иные способы выгодного вложения средств, чем казино, облюбованные мафией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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Согласно ее сведениям, в 1981 году Трамп в ходе конфиденциальной встречи изложил агентам ФБР свои расчеты касательно получения доли в казино в городе Атлантик-Сити. Магнат признал, что реализация замысла способна запятнать репутацию его семейного бизнеса. Сотрудники ФБР посоветовали ему избрать менее чреватый последствиями путь инвестирования средств, уточнило издание.

По его сведениям, в прошлом Трамп поддерживал чисто деловые контакты с человеком, которого полиция считала эмиссаром оргпреступности в штате Пенсильвания; с игроком, осужденным за мошенничество и исключенном из числа делавших ставки на конных бегах в Нью-Йорке; с профсоюзным лидером, признанным виновным в рэкете; с риелтором, осужденным за махинации в сговоре с мафией.

Газета признает, что эти нежелательные контакты остались в прошлом, а сам Трамп никогда не пытался скрыть эту страницу своей предпринимательской карьеры.

Он, однако, уверял, что либо не ведал о подноготной таких лиц, либо встречался с ними из чистого любопытства. "Если бы остальные люди были подобны мне, то мафии не было бы вообще, потому что я в такие игры не играю", - приводит издание слова магната. Он считает себя "человеком с самой кристально чистой" (репутацией).

Состояние магнату досталось по наследству от отца, который начал строить дешевое жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп вовремя сообразил сменить вектор развития бизнеса и переключиться на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. С годами в сферу его деловых интересов попали рестораны, ипотека, обувь и одежда, ювелирные украшения, мебель, товары для дома, мода и многое другое. "Жемчужиной" бизнеса стали конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная".

Флагманом строительной империи коренного нью-йоркца Трампа считается Trump Tower на Пятой авеню в центре Манхэттена, где расположена штаб-квартира семейной компании Trump Organization.

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