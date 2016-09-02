Опрос: шотландцы поддерживают сохранение своего региона в Соединенном Королевстве

ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большинство жителей Шотландии поддерживают сохранение региона в составе Соединенного Королевства, несмотря на планы британского правительства вывести страну из состава Евросоюза. Об этом сообщила газета Times, основываясь на данных нового опроса.

С момента проведения референдума о независимости Шотландии ситуация практически не изменилась. За сохранение союза между Лондоном и Эдинбургом выступили 54% опрошенных, 46% поддержали идею провозглашения суверенитета. При этом 49% уверенны, что в составе Соединенного Королевства Шотландия получает больше экономических выгод, не согласились с данным утверждением 23% участников исследования.

Идею проведения второго референдума о независимости Шотландии до того момента, как Великобритания выйдет из ЕС, поддержали лишь 37% респондентов, против этого - 50%. Высоким является процент тех, кто затруднился ответить на поставленные вопросы.

Опрос был проведен социологической службой YouGov при участии более тысячи жителей Шотландии в период 29-31 августа.

Призывы к независимости

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен ранее заявляла, что ШНП приступит к активным действиям по агитации населения в поддержку независимости региона. Одним из катализаторов этого процесса является проведенный 23 июня в Великобритании референдум по вопросу членства страны в ЕС, на котором победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции, в то время как большинство населения Шотландии (62%) проголосовало за сохранение страны в составе сообщества. Премьер-министр королевства Тереза Мэй в свою очередь пообещала Стерджен не торопиться с Brexit, пока не будет достигнут консенсус в национальном масштабе.

18 сентября 2014 года инициированный ШНП референдум о независимости Шотландии завершился поражением сторонников отделения - 55% проголосовавших выступили против суверенитета, 45% поддержали выход из состава Великобритании.