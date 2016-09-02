Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: шотландцы поддерживают сохранение своего региона в Соединенном Королевстве

Международная панорама
2 сентября, 3:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большинство жителей Шотландии поддерживают сохранение региона в составе Соединенного Королевства, несмотря на планы британского правительства вывести страну из состава Евросоюза. Об этом сообщила газета Times, основываясь на данных нового опроса.

Читайте также новости по теме:
Выход Великобритании из ЕС
© EPA/TOMASZ GZELL
ЕС на саммите G20 заявит о готовности создать новое партнерство с Лондоном после Brexit
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
Шотландская национальная партия не согласна с планами Лондона по Brexit

С момента проведения референдума о независимости Шотландии ситуация практически не изменилась. За сохранение союза между Лондоном и Эдинбургом выступили 54% опрошенных, 46% поддержали идею провозглашения суверенитета. При этом 49% уверенны, что в составе Соединенного Королевства Шотландия получает больше экономических выгод, не согласились с данным утверждением 23% участников исследования.

Идею проведения второго референдума о независимости Шотландии до того момента, как Великобритания выйдет из ЕС, поддержали лишь 37% респондентов, против этого - 50%. Высоким является процент тех, кто затруднился ответить на поставленные вопросы.

Опрос был проведен социологической службой YouGov при участии более тысячи жителей Шотландии в период 29-31 августа.

Призывы к независимости

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен ранее заявляла, что ШНП приступит к активным действиям по агитации населения в поддержку независимости региона. Одним из катализаторов этого процесса является проведенный 23 июня в Великобритании референдум по вопросу членства страны в ЕС, на котором победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции, в то время как большинство населения Шотландии (62%) проголосовало за сохранение страны в составе сообщества. Премьер-министр королевства Тереза Мэй в свою очередь пообещала Стерджен не торопиться с Brexit, пока не будет достигнут консенсус в национальном масштабе.

18 сентября 2014 года инициированный ШНП референдум о независимости Шотландии завершился поражением сторонников отделения - 55% проголосовавших выступили против суверенитета, 45% поддержали выход из состава Великобритании.

СПЕЦПРОЕКТ
"Быть или не быть": как Brexit повлияет на мировую политику
О чем спорили британцы - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Выход Великобритании из ЕС
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
2
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
3
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В сети появилось видео момента взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал
7
Байкер разбился в центре Москвы
Темы дня
Реклама