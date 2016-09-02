Daily Mail сняла статью о жене Трампа и заявила о неверном истолковании ее смысла

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Британская газета Daily Mail аннулировала статью, которая вызвала возмущение и судебный иск со стороны жены кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Издание подчеркнуло, что вовсе не хотело опорочить Меланью Трамп и выразило "сожаление происшедшим недопониманием".
Ранее адвокат супруги миллиардера Чарльз Хардер информировал, что подал иск против Daily Mail и американского блогера за публикацию материалов, порочащих честь и достоинство его клиентки. "Меланья Трамп сегодня подала иск в суд округа Монтгомери в штате Мэриленд в отношении Mail Media, которая издает Daily Mail в режиме онлайн, а также в отношении Уэбстера Тарпли, который ведет свой веб-блог в округе Монтгомери", - пояснил юрист. "Ответчики сделали о госпоже Трамп несколько заявлений, которые на 100% ложные и наносят огромный урон ее личной и профессиональной репутации", - пояснил юрист.