Премьер Японии на встрече с Путиным поднимет территориальный вопрос

ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, поднимет территориальный вопрос. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

"Проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) - это самая главная проблема, оставшаяся у Японии после Второй мировой войны, - подчеркнул он. - Так как эта тема очень важна, думаю, что она будет поднята". Ранее Суга также отмечал, что на встрече во Владивостоке "будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско-российских отношений", причем, по его словам, Токио готов вести "позитивный, устремленный в будущее диалог" с Москвой по проблеме заключения мирного договора.

Президент РФ Владимир Путин проведет во Владивостоке переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с резидентами территорий опережающего развития. Встреча Путина и Абэ пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, где 3 сентября оба лидера, а также президент Кореи Пак Кын Хе, выступят на пленарной сессии. Это уже второй визит японского премьера в Россию в текущем году, его предыдущие переговоры с Путиным прошли в Сочи в начале мая.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах Путина и Абэ будет "насыщенная дискуссия по двусторонним торгово-экономическим, политическим вопросам и по международной проблематике". "Можно ожидать, что в ходе беседы будет затронута тема мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме", - также отметил Ушаков.

Россия и Япония много десятилетий проводят переговоры с целью выработки мирного договора, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не подписан.