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Премьер Японии на встрече с Путиным поднимет территориальный вопрос

Международная панорама
2 сентября, 5:03 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Россия и Япония много десятилетий проводят переговоры с целью выработки мирного договора, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил
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© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, поднимет территориальный вопрос. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

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"Проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) - это самая главная проблема, оставшаяся у Японии после Второй мировой войны, - подчеркнул он. - Так как эта тема очень важна, думаю, что она будет поднята". Ранее Суга также отмечал, что на встрече во Владивостоке "будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско-российских отношений", причем, по его словам, Токио готов вести "позитивный, устремленный в будущее диалог" с Москвой по проблеме заключения мирного договора.

Президент РФ Владимир Путин проведет  во Владивостоке переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с резидентами территорий опережающего развития. Встреча Путина и Абэ пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, где 3 сентября оба лидера, а также президент Кореи Пак Кын Хе, выступят на пленарной сессии. Это уже второй визит японского премьера в Россию в текущем году, его предыдущие переговоры с Путиным прошли в Сочи в начале мая.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах Путина и Абэ будет "насыщенная дискуссия по двусторонним торгово-экономическим, политическим вопросам и по международной проблематике". "Можно ожидать, что в ходе беседы будет затронута тема мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме", - также отметил Ушаков.

Россия и Япония много десятилетий проводят переговоры с целью выработки мирного договора, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не подписан.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
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