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Назарбаев: G20 - важнейший механизм решения мировых экономических проблем

Международная панорама
2 сентября, 8:22 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
По словам президента Казахстана, G20 предстоит вновь продемонстрировать свои возможности по обеспечению стабильности мировой экономики
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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. G20 является важнейшим механизмом решения глобальных экономических проблем. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в интервью китайским СМИ, опубликованном в пятницу агентством Синьхуа.

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"В настоящее время "Большая двадцатка" рассматривается как важнейший механизм решения глобальных экономических проблем, координации макроэкономической политики государств-участников, реформирования мировой финансовой архитектуры", - сказал он.

Назарбаев отметил, что G20 предстоит вновь продемонстрировать свои возможности по обеспечению стабильности мировой экономики. "Будучи председателем саммита, Китай делает основную ставку на инновации, новую индустриальную революцию и цифровую экономику. Казахстан полностью поддерживает подобный выбор", - добавил он.

Президент Казахстана выразил сожаление по поводу того, что политические факторы в настоящее время оказывают сильное давление на экономику. "Надеюсь, что благоразумие в международной политике возобладает, и мировое сообщество найдет в себе силы совместно решать насущные проблемы человечества", - заявил он.

Как сообщил МИД КНР, Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в Китай 1-5 сентября нынешнего года.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу.

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