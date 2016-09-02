Назарбаев: G20 - важнейший механизм решения мировых экономических проблем

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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. G20 является важнейшим механизмом решения глобальных экономических проблем. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в интервью китайским СМИ, опубликованном в пятницу агентством Синьхуа.
"В настоящее время "Большая двадцатка" рассматривается как важнейший механизм решения глобальных экономических проблем, координации макроэкономической политики государств-участников, реформирования мировой финансовой архитектуры", - сказал он.
Назарбаев отметил, что G20 предстоит вновь продемонстрировать свои возможности по обеспечению стабильности мировой экономики. "Будучи председателем саммита, Китай делает основную ставку на инновации, новую индустриальную революцию и цифровую экономику. Казахстан полностью поддерживает подобный выбор", - добавил он.
Президент Казахстана выразил сожаление по поводу того, что политические факторы в настоящее время оказывают сильное давление на экономику. "Надеюсь, что благоразумие в международной политике возобладает, и мировое сообщество найдет в себе силы совместно решать насущные проблемы человечества", - заявил он.
Как сообщил МИД КНР, Нурсултан Назарбаев совершает рабочий визит в Китай 1-5 сентября нынешнего года.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу.