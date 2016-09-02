СМИ: Кабмин ФРГ решил уступить Анкаре и дистанцироваться от резолюции Бундестага

БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ намерено сделать "политический жест" по отношению к Анкаре и дистанцироваться от принятой Бундестагом резолюции, в которой массовые убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Об этом сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

По его информации, МИД ФРГ и Ведомство федерального канцлера договорились о том, что официальный представитель правительства Штеффен Зайберт выступит перед прессой и от имени кабмина сделает заявление о том, что резолюция "не имеет обязательной силы для правительства", но является "политическим заявлением Бундестага без юридического значения", пишет Spiegel Online. В Берлине ожидают, что в обмен Турция пустит на базу НАТО Инджирлик немецких депутатов.

Принятая 2 июня Бундестагом резолюция о геноциде армян в Османской империи существенно ухудшила отношения между ФРГ и Турцией. После этого Анкара отказалась пустить на Инджирлик парламентариев во главе со статс-секретарем в Минобороны ФРГ Ральфом Браукзипе.

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