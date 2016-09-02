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СМИ: Руссефф переедет в Рио-де-Жанейро, чтобы продолжить политическую борьбу

Международная панорама
2 сентября, 17:53 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Ранее предполагалось, что уже в ближайшее воскресенье экс-президент переедет из официальной резиденции, расположенной в Бразилиа, в город Порту-Алегри на юге республики
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Дилма Руссефф

Дилма Руссефф

© EPA/CADU GOMES

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф переедет в Рио-де-Жанейро после отставки с поста главы государства. Как сообщила в пятницу газета Folha di Sao Paolo, бывший национальный лидер выбрала этот город, чтобы продолжить политическую борьбу.

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"По словам ее союзников, Руссефф намерена придерживаться более наступательной политической стратегии, а для этого ей нужно сделать центром своей деятельности один из ключевых регионов страны", - пишет издание.

Ранее предполагалось, что уже в ближайшее воскресенье экс-президент переедет из официальной резиденции, расположенной в Бразилиа, в город Порту-Алегри на юге республики, где проживают ее дочь и внуки. Руссефф уже перевезла некоторые личные вещи, большую часть которых составляют книги. Известная своей любовью к чтению, экс-глава Бразилии заявила, что не оставит в столице свою обширную библиотеку. Руссефф также заберет с собой таксу по кличке Фафа, которую она подобрала на улице во время одной из утренних прогулок.

В Рио-де-Жанейро экс-президент будет жить вместе с матерью, за которой нужен уход в связи с плохим состоянием здоровья. После отставки Руссефф, как все бывшие бразильские лидеры, сохранит за собой право на охрану, два автомобиля и двух личных помощников. Пока не сообщается, поедет ли она в Рио-де-Жанейро из Бразилиа или сначала проведет несколько дней в Порту-Алегри с дочерью и внуками.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право занимать государственные должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента.

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