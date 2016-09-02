В Верховной раде сообщили о провале оборонного госзаказа Украины на 2016 год

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Программа оборонного государственного заказа на Украине в 2016 году провалена, по состоянию на 1 сентября выполнено лишь 20%.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

"Программа модернизации Вооруженных сил и государственный оборонный заказ полностью провалены, - сказал он на заседании комитета. - Мы на 1 сентября приблизительно посчитали - программа государственного оборонного заказа и программа модернизации армии выполнены на 20%".

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По словам Пашинского, из-за невыполнения программы на Украине нет такого боевого подразделения, которое было бы полноценно обеспечено "хотя бы на 70-80% процентов, даже не на 100%" всем необходимым.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 27 января принял решение о приоритетных направлениях оборонного госзаказа на 2016 год. Документ предполагал разработку и производство новых образцов военной техники и оружия, развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечение надежного уровня обороноспособности страны.

Президент Украины Петр Порошенко 5 февраля ввел в действие решение СНБО, поручив при планировании оборонного госзаказа обеспечить разработку и закупку для сухопутных войск ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, новых образцов артиллерийских систем, высокоточных ракет и боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов, новых средств автоматизации артиллерийских подразделений, автоматизированных комплексов разведки.

Также планировалась разработка и закупка модернизированных самолетов, вертолетов, создание зенитного ракетного комплекса средней дальности, модернизация имеющихся зенитных ракетных комплексов, средств радиолокации, станций оптоэлектронной подавления, закупка морских средств поражения.