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СМИ: 10 человек погибли в результате взрыва на юге Филиппин

Международная панорама
2 сентября, 18:52 дата обновления: 2 сентября, 19:15 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 2, сентября. /ТАСС
В результате инцидента еще 60 человек получили ранения
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СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек погибли, еще 60 получили ранения результате мощного взрыва, прогремевшего в пятницу в центре города Давао на юге Филиппин. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По его данным, взрыв произошел около городского рынка примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). Избранный в этом году президент Филиппин Родриго Дутерте более 22 лет занимал пост мэра Давао.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 30 пострадавших.

Подробности инцидента не приводятся.

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