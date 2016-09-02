СМИ: 10 человек погибли в результате взрыва на юге Филиппин

СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек погибли, еще 60 получили ранения результате мощного взрыва, прогремевшего в пятницу в центре города Давао на юге Филиппин. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По его данным, взрыв произошел около городского рынка примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). Избранный в этом году президент Филиппин Родриго Дутерте более 22 лет занимал пост мэра Давао.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 30 пострадавших.

Подробности инцидента не приводятся.