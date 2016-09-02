Могерини: армия ЕС не будет создана в обозримом будущем

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БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Армия Евросоюза не появится в обозримом будущем. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи глав МИД ЕС.
"Армия ЕС не появится в обозримом будущем, - сказала она. - Однако мы можем уже сейчас работать над реализацией конкретных совместных инициатив в области обороны и безопасности".
Она напомнила, что в на саммите НАТО в Варшаве 8-9 июня был подписан специальный меморандум между ЕС и Североатлантическим альянсом по расширению сотрудничества в области обороны. Кроме того, Могерини пообещала "уделить особое внимание проблемам безопасности при реализации новой внешнеполитической стратегии ЕС".
Идея создания собственной европейской армии, корпуса, боевых групп или других военных формирований обсуждается уже более 30 лет. Ее традиционными сторонниками являются Германия и Франция. Противником этой идеи в ЕС всегда была Великобритания, а вне ЕС - США, которые опасаются, что формирование такой структуры может подорвать роль НАТО.