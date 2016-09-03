СМИ: группировка "Абу Сайяф" взяла на себя ответственность за взрыв на Филиппинах

Хочешь получить преимущество - вкладывай деньги: Владимир Путин о будущем Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 3 сентября, 7:42
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном спореМеждународная панорама 3 сентября, 7:03
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольцаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:33
Путин призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктатаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:19
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариумаОбщество 3 сентября, 6:10
Небольшой дождь и теплая погода ожидают москвичей в субботу и воскресеньеМосква 3 сентября, 6:01
Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:35
Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Террористическая организация "Абу Сайяф" взяла на себя ответственность за взрыв в городе Давао на юге Филиппин. Об этом, как сообщило агентство Associated Press (AP), заявил представитель группировки Абу Рами.
При этом, как отмечает AP, президент Филиппин Родриго Дутерте настаивает на необходимости проверки всех возможных подозреваемых, в частности, наркосиндикатов, борьбу с которыми вел глава государства.
Взрыв в Давао произошел в пятницу около городского рынка. По последним данным, погибли 15 человек, более 60 ранены.
"Абу Сайяф" считают филиппинской ячейкой международной террористической сети "Аль-Каида". На счету этой группировки, которую США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций, десятки крупнейших терактов на Филиппинах. Ранее члены "Абу Сайяф" также присягнули на верность "Исламскому государству" (запрещенная в РФ организация).