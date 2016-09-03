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СМИ: группировка "Абу Сайяф" взяла на себя ответственность за взрыв на Филиппинах

Международная панорама
3 сентября, 7:09 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 3, сентября. /ТАСС
Взрыв в Давао произошел в пятницу около городского рынка, по последним данным, погибли 15 человек, более 60 ранены
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СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Террористическая организация "Абу Сайяф" взяла на себя ответственность за взрыв в городе Давао на юге Филиппин. Об этом, как сообщило агентство Associated Press (AP), заявил представитель группировки Абу Рами.

При этом, как отмечает AP, президент Филиппин Родриго Дутерте настаивает на необходимости проверки всех возможных подозреваемых, в частности, наркосиндикатов, борьбу с которыми вел глава государства.

Взрыв в Давао произошел в пятницу около городского рынка. По последним данным, погибли 15 человек, более 60 ранены.

"Абу Сайяф" считают филиппинской ячейкой международной террористической сети "Аль-Каида". На счету этой группировки, которую США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций, десятки крупнейших терактов на Филиппинах. Ранее члены "Абу Сайяф" также присягнули на верность "Исламскому государству" (запрещенная в РФ организация).

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