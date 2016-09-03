Оппозиция требует от правительства Украины отчитаться по проекту "Стена" на границе с РФ

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционного блока" в парламенте Украины требует от правительства страны отчитаться о расходовании средств на строительство фортификационных сооружений на границе с Россией (проект "Стена").

"Согласно последним сообщениям, этот проект используется как коррупционная дыра в бюджете, через которую в карманы дельцов от власти утекают миллионы гривен", - заявил депутат от этой фракции Алексей Белый, комментируя обнаруженные генеральной прокуратурой хищения на сумму на 1,8 млн гривен при строительстве пограничных укреплений.

По мнению депутата, несмотря на громкие заявления прошлого правительства Украины во главе с Арсением Яценюком, сейчас эти сооружения выглядят, как "дачный забор", и в результате "этой коррупционной дыры "несуны" во власти обворовывают людей". "Пока речь идет только о двух миллионах, но если копнуть глубже, речь пойдет о суммах намного больше", - сказал Белый. Он также раскритиковал предложения "Народного фронта" дополнительно выделить еще 4 млрд гривен на этот проект.

В "Оппозиционным блоке" допустили, что для расследования ситуации может понадобиться создание временной следственной комиссию в Раде. "Если же решение будет заблокировано провластными партиями, мы будем требовать роспуска парламента, который не хочет бороться с коррупцией", - заявил политик.

"Европейский вал" Яценюка

В августе текущего года Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений при строительстве фортификационных сооружений на границе с Россией. В Госпогранслужбе Украины заявили ранее, что на границе с РФ уже оборудовано 230 км противотанковых рвов, свыше 70 километров металлического забора и 116 километров рокадных дорог. По данным ведомства, было приобретено четыре подвижных боевых модуля "Тритон", развернута система оптико-электронного наблюдения на участке в Харьковской области.

С идеей построить на границе с Россией линию инженерных и фортификационных сооружений, которая известна как "Стена" или "Европейский вал", в сентябре 2014 года выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Граница между странами на протяжении почти 2 тысяч км должна была быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн). Однако Госпогранслужба сообщила на днях, что объект построен лишь на 10,5 процента.

Общественность и экспертов возмутила стоимость инженерных сооружений. К тому же сама идея проекта получила много критических оценок от специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Украинские граждане также выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов, которые от окончательного падения спасают только подпорки из досок.

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