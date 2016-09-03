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Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере Ирака

Международная панорама
3 сентября, 12:50 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 3, сентября. /ТАСС
Пока не сообщается о том, взяла ли какая-либо террористическая группировка ответственность за произошедшее
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© AP Photo/Karim Kadim

АБУ-ДАБИ, 3 сентября. /ТАСС/. Шесть человек погибли и девять получили ранения в результате теракта в северной провинции Ирака Салах-эд-Дин. Об этом сегодня сообщило агентство Синьхуа.

Как информировал агентство источник в местных силах безопасности, серия из двух взрывов произошла в районе города Туз-Хурмату, расположенного в 190 км к северу от Багдада.

Пока не сообщается о том, взяла ли какая-либо террористическая группировка ответственность за произошедшее.

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