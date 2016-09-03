Число погибших в беспорядках на севере Индии достигло 74 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Не менее 74 человек погибли в ходе непрекращающихся около двух месяцев беспорядков в северном индийском штатах Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в субботу сайт газеты Business Standard со ссылкой на полицейские источники.
По данным газеты, в округе Анантнаг агрессивная толпа забросала камнями и атаковала полицейский участок. В ответ правоохранители открыли огонь из пневматических ружей, стреляющих металлическими шариками, от прямого попадания в голову скончался один из нападавших. По информации полиции, после этого случая число погибших с начала июля достигло 74 человек, в их числе двое полицейских. Ранее сообщалось о примерно 70 погибших.
Издание отмечает, что столкновения произошли накануне запланированного визита в Кашмир представителей индийских партий, которые обсудят возможности выхода из непрекращающихся столкновений. Главный министр штата Мехбуба Муфти заявила, что она готова обсудить ситуацию и с представителями радикальной оппозиции.
8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль- Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки. Более двух тысяч человек задержаны. Индийские власти считают, что организаторы беспорядков получают поддержку из соседнего Пакистана.