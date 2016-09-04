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На юго-востоке Нигера в результате нападения боевиков "Боко харам" погибли пять человек

Международная панорама
4 сентября, 0:20 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Еще двое получили ранения
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РАБАТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере пять мирных жителей были убиты, двое получили ранения в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на юго-востоке Нигера, в провинции Диффа.

Как сообщили в субботу местные власти, экстремисты атаковали населенный пункт Тумур. Это первая с июня крупная вылазка боевиков в Диффе.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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