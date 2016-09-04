Власти Индии впервые разрешили использовать для разгона демонстрантов "чили-боеприпасы"

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Перцовые гранаты, которые были разработаны в Индии для того, чтобы отгонять диких слонов, будут использоваться для разгона агрессивно настроенных толп, в основном в северном штате Джамму и Кашмир, где постоянно происходят стычки протестующих с полицией. Как сообщает Times of India, министерство внутренних дел полагает, что такое оружие, содержащее один из самых острых перцев в мире, поможет навести порядок в бурлящем штате.
О том, что индийская полиция возьмет на вооружение перцовое оружие, говорили давно - предлагались разные варианты, и спрей, и даже особые пули. Однако МВД предпочло гранаты, снаряженные вытяжкой из чили сорта "нага джолокья", который растет на северо-востоке страны и отличается особой едкостью. Уже в воскресенье по приказу главы МВД Раджната Сингха, тысяча этих гранат будет доставлена в Кашмир.
Возможность применения тукого сорта чили в целях обороны с 2007 года изучают в Индийской организации оборонных исследований (ДРДО). Как рассказал один из создателей перцовой гранаты Рави Шривастава, все началось со слонов. "Индийские представители Всемирного фонда дикой природы обратились с просьбой решить проблему отпугивания диких слонов, которые беспокоят жителей в северо-восточном штате Ассам".
Шривастава отправился на место, чтобы найти способ отгонять хоботных, не нанося при этом им вред. И в ассамском придорожном заведении попробовал блюдо с приправой, "которая едва не сожгла меня изнутри". Хотя удивить индийца острой едой совсем не просто.
Сначала инженер из "оборонки" предложил использовать этот сорт чили для приготовления смеси, которой опрыскивают в джунглях ограждения, построенные для защиты полей или деревень от проникновения слонов. А затем в ДРДО стали разрабатывать и гранаты с вытяжкой из такого перца. В 2010 году 60 тыс. "чили-гранат" были заказаны министерством обороны - с их помощью планируют принуждать противника покидать убежища в горах и джунглях. Разработан и спрей на основе "нага джолокья". Сегодня особо едкий сорт выращивают в Ассаме "для специальных целей" на 300 гектарах.
"Это лучшая альтернатива духовым травматическим ружьям, - отмечает Шривастава. - Его едкость способна моментально сбить дыхание и вызвать поток слез, даже обездвижить. Но не травмировать".
По информации прессы, чили-оружие в течение года проходило проверку в Институте токсикологических исследований, и только после этого его разрешили применять против демонстрантов.
С 2010 года индийская полиция использует для разгона агрессивных толп духовые травматические ружья, которые стреляют металлическими шариками. Особенно широкое применение оружие получило в штате Джамму и Кашмир, который охвачен массовыми беспорядками. В результате применения травматической пневматики большое количество гражданских лиц здесь получили травмы, у многих выбиты глаза. Медики выражают озабоченность высоким числом серьезных травм от таких ружей. Поэтому полиция решила попробовать "перцовый метод".
В штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, уже почти два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки. В результате столкновений с начала июля здесь погибло более 60 человек, ранено свыше пяти тысяч, более тысячи задержаны. Индийские власти считают, что организаторы беспорядков получают поддержку из соседнего Пакистана.