Власти Индии впервые разрешили использовать для разгона демонстрантов "чили-боеприпасы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Перцовые гранаты, которые были разработаны в Индии для того, чтобы отгонять диких слонов, будут использоваться для разгона агрессивно настроенных толп, в основном в северном штате Джамму и Кашмир, где постоянно происходят стычки протестующих с полицией. Как сообщает Times of India, министерство внутренних дел полагает, что такое оружие, содержащее один из самых острых перцев в мире, поможет навести порядок в бурлящем штате.

О том, что индийская полиция возьмет на вооружение перцовое оружие, говорили давно - предлагались разные варианты, и спрей, и даже особые пули. Однако МВД предпочло гранаты, снаряженные вытяжкой из чили сорта "нага джолокья", который растет на северо-востоке страны и отличается особой едкостью. Уже в воскресенье по приказу главы МВД Раджната Сингха, тысяча этих гранат будет доставлена в Кашмир.

Возможность применения тукого сорта чили в целях обороны с 2007 года изучают в Индийской организации оборонных исследований (ДРДО). Как рассказал один из создателей перцовой гранаты Рави Шривастава, все началось со слонов. "Индийские представители Всемирного фонда дикой природы обратились с просьбой решить проблему отпугивания диких слонов, которые беспокоят жителей в северо-восточном штате Ассам".

Шривастава отправился на место, чтобы найти способ отгонять хоботных, не нанося при этом им вред. И в ассамском придорожном заведении попробовал блюдо с приправой, "которая едва не сожгла меня изнутри". Хотя удивить индийца острой едой совсем не просто.

Даже слоны рыдают

Сначала инженер из "оборонки" предложил использовать этот сорт чили для приготовления смеси, которой опрыскивают в джунглях ограждения, построенные для защиты полей или деревень от проникновения слонов. А затем в ДРДО стали разрабатывать и гранаты с вытяжкой из такого перца. В 2010 году 60 тыс. "чили-гранат" были заказаны министерством обороны - с их помощью планируют принуждать противника покидать убежища в горах и джунглях. Разработан и спрей на основе "нага джолокья". Сегодня особо едкий сорт выращивают в Ассаме "для специальных целей" на 300 гектарах.

"Это лучшая альтернатива духовым травматическим ружьям, - отмечает Шривастава. - Его едкость способна моментально сбить дыхание и вызвать поток слез, даже обездвижить. Но не травмировать".

По информации прессы, чили-оружие в течение года проходило проверку в Институте токсикологических исследований, и только после этого его разрешили применять против демонстрантов.

С 2010 года индийская полиция использует для разгона агрессивных толп духовые травматические ружья, которые стреляют металлическими шариками. Особенно широкое применение оружие получило в штате Джамму и Кашмир, который охвачен массовыми беспорядками. В результате применения травматической пневматики большое количество гражданских лиц здесь получили травмы, у многих выбиты глаза. Медики выражают озабоченность высоким числом серьезных травм от таких ружей. Поэтому полиция решила попробовать "перцовый метод".

В штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, уже почти два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки. В результате столкновений с начала июля здесь погибло более 60 человек, ранено свыше пяти тысяч, более тысячи задержаны. Индийские власти считают, что организаторы беспорядков получают поддержку из соседнего Пакистана.