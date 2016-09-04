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В Индонезии арестован еще один подозреваемый в подготовке теракта в Сингапуре

Международная панорама
4 сентября, 10:44 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
По данным следствия, 24-летний молодой человек состоял в группировке, которая готовила ракетный удар по сингапурскому району в бухте Марина Бэй
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СИНГАПУР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Индонезии арестовала еще одного члена местной террористической группировки, которая готовила атаку на территории Сингапура. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель правоохранительных органов Агус Рианто.

По его словам, "24-летний молодой человек был задержан на острове Батам 3 сентября". По данным следствия, "он состоял в группировке, которая готовила ракетный удар по сингапурскому району в бухте Марина Бэй", где расположен деловой квартал республики и многие туристические достопримечательности. В прошлом месяце полиция Индонезии арестовала еще шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта.

Кроме того, рассказал Рианто, "молодой человек проходил военную подготовку с намерением в ближайшее время отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ группировки "Исламское государство".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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Борьба с "Исламским государством"
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