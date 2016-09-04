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Бывший генсек НАТО видит необходимость привлечь США к работе "нормандской четверки"

Международная панорама
4 сентября, 12:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, сентября. /ТАСС
"Я думаю, что сейчас больше обычного мир нуждается в полицейском, и этим полицейским должны быть Соединенные Штаты", - заявил также Андерс Фог Расмуссен
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КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. США должны стать "мировым полицейским" и усилить свое присутствие в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение в интервью украинскому изданию "Апостроф" выразил советник президента Украины, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я думаю, что сейчас больше обычного мир нуждается в полицейском, и этим полицейским должны быть Соединенные Штаты. Америка должна быть больше вовлечена в поиск решения проблемы на востоке Украины. Я не вижу никаких противоречий между нормандским форматом и привлечением Соединенных Штатов", - считает он.

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При этом, отвечая на вопрос о работе стран в формате G8, который на этой неделе поднимал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, он заявил: "Я не думаю, что это хорошая идея - вновь позволить ей (России - прим. ТАСС) присоединиться к G8". В данном контексте Расмуссен повторил неоднократно опровергнутые Москвой тезисы Запада о присутствии российской армии в Донбассе и "оккупации Крыма". Советник президента Украины отметил, что не видит альтернативы минским соглашениям.

Он добавил, что у альянса нет военных обязательств перед Украиной, но это не остановит Запад принять решение о поставках стране оружия. "Бывший генсек НАТО Расмуссен фактически призвал Запад начать поставки летального оружия на Украину. Все не успокоится - все хочет повоевать", - прокомментировал его инициативу председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда на празднование 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа высказался за восстановление в следующем году работы в формате G8. По его словам, конфликты в Сирии и Украине демонстрируют заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира.

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