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Экс-сотрудник спецслужб Франции подтвердил, что США шпионили за Елисейским дворцом

Международная панорама
4 сентября, 16:09 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Скандал, связанный с публикацией Wikileaks данных о слежке, произошел летом 2015 года. По данным портала, США следили за тремя президентами Франции
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ПАРИЖ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Соединенные Штаты шпионили за президентом Франции и Елисейским дворцом во время нахождения у власти Николя Саркози. Это подтвердил бывший высокопоставленный сотрудник службы французской внешней разведки Бернар Барбье, сообщает газета Le Monde.

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"В мае 2012 года - в завершающий период президентских выборов во Франции - мы обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое оказалось внедрено в компьютерную систему Елисейского дворца, - объяснил Барбье. - Изначально подозрения пали на американцев и русских, поскольку только они могли провести такую операцию. Однако после углубленного анализа выяснилось, что слежка была организована Соединенными Штатами".

Уже после окончания президентских выборов новый глава французского государства Франсуа Олланд поручил Барбье направиться в Вашингтон и "прямо высказать все, что он думает" об этом деле представителям Пентагона. "Встреча состоялась в апреле 2013 года, - рассказал сотрудник французских спецслужб. - После окончания разговора было видно, что Кит Александер, бывший глава Агентства национальной безопасности США, был крайне недоволен. Он был уверен, что нам никогда не удастся найти вредоносное ПО и выйти на их след".

Летом 2015 года в Европе разразился скандал, когда сайт Wikileaks опубликовал данные, согласно которым американская разведка шпионила за высокопоставленными европейскими политиками. Под колпаком США были три президента Франции - Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, многочисленные министры и влиятельные парламентарии. Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения в период с 2006 по май 2012 года.

Как ранее объяснил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, АНБ ведет слежку, в первую очередь преследуя геополитические и экономические цели Вашингтона. "У нас есть документ о бюджете Агентства национальной безопасности, из которого следует, что 50% (средств) расходуется на добывание геополитической информации и экономический шпионаж. Имидж борцов с террором, которые они пытаются поддержать, - это нонсенс. Самое важное для них - геополитические и экономические амбиции", - убежден Ассанж.

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