Египетские ВВС нанесли серию ударов по северу Синая, ликвидированы 40 боевиков ИГ

КАИР, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере 40 боевиков местной ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидированы в воскресенье в результате рейдов египетских ВВС на севере Синая. Как сообщил новостной портал "Аль-Васат", вертолеты AH-64 Apache нанесли серию ударов по позициям ИГ в районе города Рафах на границе с сектором Газа.

Боевая авиация была поднята в небо на рассвете, после того как разведка сообщила о готовящихся террористических атаках на расположения силовиков. Вертолеты подвергли обстрелам скопления радикалов, уничтожив несколько транспортных средств боевиков. Десятки террористов получили ранения.

Вслед за низложением летом 2013 года исламистов Египет захлестнула небывалая волна насилия, в наиболее горячую точку на карте страны превратился север Синайского полуострова. Практически ежедневно там совершаются нападения на расположения армии и МВД, в результате которых за эти годы погибли сотни силовиков.

За большинством атак стоит группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), лидеры которой присягнули главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади и сменили название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). ВС Египта совместно с МВД непрерывно проводят на Синае масштабные операции против экстремистского подполья. Несмотря на продолжающиеся рейды против террористов, значительно ослабить их или ликвидировать полностью пока не удается.