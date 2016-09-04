МИД Польши: Великобритания должна обеспечить безопасность проживающих в стране поляков

ВАРШАВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Правительство Польши после серии нападений на проживающих в Великобритании поляков настаивает на том, чтобы власти Соединенного Королевства обеспечили безопасность граждан республики. Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы польского МИД Рафал Собчак, комментируя экстренно готовящийся визит трех польских министров в Лондон.

"Британская сторона должна обеспечивать безопасность поляков", - констатировал он. "Поэтому и появилась инициатива организовать разговор трех министров с их коллегами", - пояснил представитель МИД, добавив, что польская сторона также заинтересована в разговоре премьеров двух стран. По его словам, власти Польши добиваются того, "чтобы все поляки, проживающие в Великобритании, обеспечивались таким же уровнем безопасности, как и британские граждане".

Как отметил Собчак, Польша хочет получить "заверения британской стороны, что в стране будет обеспечена безопасность поляков, что начнется образовательная информационная кампания о том, что проживающие на островах поляки - это ценность для британского общества и экономики, а не дополнительная нагрузка". "Разрыв Великобритании с ЕС не может означать, что имеющие легальный статус поляки, легально работающие в этой стране, пострадают из-за этого", - заключил он.

Срочный визит министров

"В связи с инцидентами, которые произошли в последнее время и которые были направлены против польских граждан в Великобритании, планируется экстренный выезд в Лондон министра иностранных дел Витольда Ващиковского, юстиции Збигнева Зебро и министра внутренних дел и администрации Мариуша Блащака", - сообщил ранее Собчак. По его словам, детали этой поездки сейчас согласуются с британской стороной, поэтому и формат визита, и число министров, еще могут измениться.

"Министры отправятся в Великобританию по распоряжению премьера, - добавил пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек. - Для нас важно, чтобы эта поездка состоялась как можно скорее". Сообщается, что визит представителей польского правительства в Великобританию может состояться уже в понедельник.

Последние инциденты

В ночь с субботы на воскресенье в британском городе Харлоу на востоке страны было совершено нападение на двух поляков, их избили, пострадавшие попали в больницу: один - с переломом носа, другой - с рассеченной бровью. "Полиция увеличила число патрулей. Дело ведет управление криминалистики Харлоу. Пока никто не задержан", - отметил Собчак.

По его словам, польские консульские службы следят за ситуацией. "Посол Польши намерен встретиться с руководством МВД страны, заместителем министра образования и представителями польской общины", - указал он.

Неделю назад также в Харлоу группа молодых людей напала на двоих поляков средних лет. В результате произошедшей стычки один из них скончался. Полиция расследует, что стало причиной произошедшего - обычное хулиганство или межнациональная ненависть. В память о погибшем в городе в минувшую субботу состоялся Марш молчания с участием 700 человек.

Положение поляков в Великобритании 3 сентября обсуждалось в ходе встречи в Варшаве министрами иностранных дел двух стран - Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном. Глава МИД Польши выразил надежду, что власти Соединенного Королевства будут заботиться о безопасности проживающих там поляков, община которых насчитывает, по разным данным, от 600 тыс. до 1 млн человек. Джонсон в свою очередь признал, что "поляки вносят огромный вклад в культуру и экономику Великобритании". "В нашем обществе не должно быть места ксенофобии", - отметил он.